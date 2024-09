La FIFA continua il suo battage per il Mondiale per Club nuova versione che prenderà il via a giugno. E tra le tante stelle che si esibiranno negli Stati Uniti c'è anche Lautaro Martinez, protagonista anche di un post sui nuovi profili social della competizione dove viene mostrato uno dei momenti clou della sua carriera: il rigore col quale ha consegnato alla sua Argentina la semifinale agli ultimi Mondiali in Qatar vinti dall'Albiceleste.

The end to a night that went on forever.@Inter and Lautaro Martinez are heading to the #FIFACWC next year.️ pic.twitter.com/Ss0BsnxWiR