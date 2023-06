Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato oggi a margine della presentazione dell'inizio dei lavori dell'Arena Milano Santa Giulia per le Olimpiadi. Sul nuovo stadio il primo cittadino ha detto: "Quel vincolo su San Siro è un grande problema, siamo in attesa anche noi. Tra un paio di mesi al massimo ci aspettiamo una risposta della soprintendenza altrimenti diventa un problema. Non so cosa accadrà al Milan, ho sentito Paolo Maldini, c'è l'ipotesi Assago per il nuovo stadio. Con il vincolo di San Siro è difficile fare un altro impianto di fianco perché rimangano due stadi così vicini".

Sulla finale di Champions ha aggiunto: "Andrò a Istanbul, ho ricevuto un invito dall'Uefa e ci andrò sicuramente. Piano sicurezza? Ci sarà un maxischermo a San Siro e questo è già positivo, per il resto dipende anche come andrà la partita".