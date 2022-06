"Questa è una stagione per giocatori fisicamente forti, tosti. I muscoli saranno determinanti. Non più della testa, però, che è sempre la parte del corpo più importante: se s’infortuna quella lì, sono guai!". Parola di Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista del prossimo campionato di Serie A. "Come si combatte la fatica? Conosco un solo metodo. Bisogna dividerla per undici, anziché farla sopportare soltanto a sei o sette. Quindi tutti i giocatori devono partecipare in fase attiva e passiva all’azione. Una volta, al fine del primo tempo di un derby che stavamo vincendo, Altobelli si avvicinò all’arbitro e gli disse: "Non è giusto, loro giocano in dodici o tredici...". Non era vero: noi eravamo in undici, loro al massimo in sei o sette. Questa era la dif­ferenza tra il mio Milan e gli altri".