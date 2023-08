Sarà una corsa scudetto più che mai incerta, secondo Arrigo Sacchi, quello che prenderà via nel week-end: "Potrebbe succedere di tutto - le parole in esclusiva del Profeta di Fusignano a Sportmediaset sulla prossima Serie A -. Nel calcio ci sono tre componenti che non costano nulla, ma che non sempre rimangono: elevato spirito di squadra, fortissima motivazione e un gioco".

Quanto alle candidate principali, Sacchi ha fatto una panoramica completa: "La Juventus è stata bastonata (dalla Uefa, ndr), ma ha un grande vantaggio: non fa le Coppe e sono dieci punti in più. All'Inter manca qualcosa, il Milan ha cambiato molto, forse anche troppo? Vedremo. Non è scontato che gli stranieri diano tutto subito, di solito ci vuole tempo. La Lazio ha già fatto un capolavoro l'anno scorso, la Roma ha un tecnico molto determinato che sa parlare ai tifosi, potrebbe essere una sorpresa. Il Napoli bisogna vedere".