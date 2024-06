In attesa del primo grande match di questo Euro 24, tra la Spagna e l'Italia, l'ex dirigente dell'Inter, Walter Sabatini ha lodato la squadra di Luciano Spalletti, dicendosi piuttosto positivo. "L'Italia deve e potrà arrivare fino in fondo" come ha detto a 'Minuto71' in onda su Elleradio, dove poi ha anche espresso parole al miele nei confronti del ct azzurro.

"Questa Italia è una buonissima squadra: possiede tutte le qualità richieste per poter competere. È allenata da un genio del calcio che si chiama Luciano Spalletti. Quindi io penso che arriverà in finale. Ora tutti si toccheranno... (ride ndr.), ma ne sono convinto: gli azzurri possono arrivare fino in fondo" ha concluso.