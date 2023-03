Walter Sabatini, ex dirigente dell'Inter, ha parlato di Mateo Retegui ai microfoni di bttfnews.it. L'attaccante di proprietà del Boca e in prestito al Tigre è stato accostato sul mercato al club nerazzurro, dopo l'esordio e i due gol realizzati con la Nazionale azzurra. "Parliamo di un giocatore molto normale. Poi vedo che in area di rigore conosce qualche movimento ma da qui a dire che sia un giocatore per la Nazionale ce ne corre. Uomo mercato in estate? No.