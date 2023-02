Appuntamento con la storia domani per il Rukh Lviv, avversario dell'Inter Primavera nello spareggio di Youth League che apre le porta sugli ottavi di finale della competizione. Un'occasione forse irripetibile per gli ucraini da cogliere senza farsi prendere dall'ansia della prestazione, come ha fatto capire il tecnico Vitaly Ponomarev parlando alla tv del club: "la partita deve essere affrontata nella maniera più razionale possibile perché questi confronti li vince chi commette meno errori.