"La parola che utilizzerei per descrivere questo scudetto è fantasia". Lo dice Enrico Ruggeri, cantante di fede interista, raggiunto da Sky Sport a margine del 'Premio Gentleman Fair Play': "Con il 3-5-2 giocano tante squadre, ma quello dell'Inter dimostra tante cose: fare gol da terzo a terzo non è cosa di tutti i giorni. Tra i tanti scudetti che ho vinto è stato il più divertente. Ho visto Inter epiche da quando sono bambino, sono sempre legato a quella di Beccalossi, ma dal punto di vista del divertimento questa è stata la migliore".

Chi sono i tuoi giocatori preferiti?

"Lautaro è il trascinatore, Barella è il simblo dell'italianità e Calhanoglu il simbolo di chi all'Inter si è preso la sua rivincita".

Cosa pensavano gli interisti su Inzaghi?

"Allenare l'Inter e le grandi squadre in uno stadio come San Siro è stressante, come tutti anche lui ha avuto un momento difficile. Lì c'è stata la forza della società che ha saputo difenderlo".