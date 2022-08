"Vedo un mercato movimentato: Dybala che doveva andare all'Inter e poi va alla Roma, Lukaku che torna in nerazzurro. E poi vedo il Monza scatenato, con calciatori validi per una buona Serie A. Un mercato così agitato non si vedeva da un po'". Così a Tuttomercatoweb l’ex portiere di Genoa, Palermo e Juventus Rubinho. Tra i portieri, Vicario era un uomo mercato e alla fine è rimasto ad Empoli. "Oggi chi ha un portiere forte se lo tiene. L'Empoli ha capito di avere in mano un portiere valido e ha fatto bene a trattenerlo. Sarà un po' come Handanovic all'Udinese: è rimasto lì finché non lo ha chiamato una squadra importante. Su chi punto? Carnesecchi. È un portiere importante che seguo da tanto".