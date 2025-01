E' stata una due giorni amara a livello sportivo tra domenica e lunedì per Ruben Sosa, che ha visto perdere prima la Lazio e poi l'Inter, le due sue ex squadra in Italia, nei rispettivi derby con Roma e Milan. A proposito del ko nella finale di Supercoppa di Riyad dei nerazzurri, l'uruguaiano si è espresso così in esclusiva per Tuttomercatoweb.com: "E' arriva una sconfitta nel finale, peccato: l’Inter vinceva 2-0 e ha perso. È stato bravo Sergio Conceiçao a dare una grande impronta, è un allenatore che mi piace molto. Ma preferisco sempre Simone Inzaghi su tutti: da sempre mi ha fatto una grande impressione”.