Convocato per la prima volta in Nazionale, il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella potrebbe indossare per la prima volta la maglia azzurra domenica contro la Francia, nello stadio in cui ha esordito in Serie A con la maglia del Genoa e che per lui rappresenta una sorta di luogo del cuore, essendo cresciuto in una famiglia interista che viveva nelle vicinanze del Meazza: "A San Siro ci sono cresciuto, rappresenta tanto per me. I miei genitori abitavano a cinque minuti di distanza dallo stadio, dopo il debutto in Serie A andai a piedi da lì fino a casa loro", ha rivelato a RAI Sport.