Dalla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, Fabio Rossitto, ex difensore dell'Udinese, commenta a caldo per Sky Sport l'arrivo all'Inter di Marcus Thuram: "L'Inter ha fatto un grandissimo acquisto, il Milan resta al palo perché aveva puntato molto su questo giocatore ma Thuram ha scelto l'Inter per tantissime cose. Complimenti a loro per questo colpo".