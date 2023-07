>L'Aarhus sta già preparando la nuova stagione, e il tecnico della formazione danese Uwe Rösler auspica per il campionato che verrà di trovare non solo un nuovo attaccante ma anche i gol di diversi giocatori della rosa: "Mikael Anderson segnerà più gol. Mikkel Duelund segnerà più gol. Tobias Bech segnerà più gol e anche Peter Bjur segnerà più di un gol, ne sono sicuro. E poi gli attaccanti devono anche segnare più gol. Dobbiamo coprire i gol di Yann Bisseck perché non è normale che i difensori segnino così tanti gol e poi credo che otterremo più gol dai nostri terzini. Quindi non è solo un giocatore che dobbiamo portare dentro".