Intervistato da Sky Sport, Ronaldinho parla di Milan, del suo passato e di qualche ricordo che lo lega al rossonero. A partire dalla decisiva rete di testa che gli ha permesso di decidere il primo Derby di Milano della sua carriera nel lontano 2008/2009: "È stato bellissimo fare gol al primo derby e vincere. È un momento che mi piace ricordare", ammette il brasiliano.

L'ex stella del Barcellona spende poi parole al miele per il Paris Saint-Germain (altro suo ex club) e per il tecnico Luis Enrique: "Il PSG può vincere la Champions, Luis è una grande allenatore e un amico. Sono un suo tifoso".