Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli e dell'Udinese, punta con decisione sull'Inter per la partita di domani contro il Lecce: L'Inter domani non sbaglierà, perché gioca a San Siro e la difesa del Lecce è troppo fragile. Quella nerazzurra sarà una squadra arrabbiata, sono convinto che arriverà il primo clean sheet per la squadra di Simone Inzaghi, che l'anno scorso è stata la migliore difesa del campionato", le sue parole per Sport DataRoom di Sky Sport.