"Una finale nel proprio stadio è qualcosa di molto, molto speciale". Lo ha affermato Arjen Robben a margine della Beckenbauer Cup di ieri sera a Monaco di Baviera, riferendosi alle speranze del Bayern Monaco di giocarsi la Champions a fine maggio all'Allianz Arena. Ma la pressione sul Bayern aumenta per il fatto che la finale si giocherà sul proprio terreno? "È diverso per tutti. Ho sempre amato la pressione. Più grande era la partita, meglio era", ha aggiunto l'olandese, che con la maglia della Stella del Sud ha vissuto la drammatica esperienza della finale persa nel 2012 contro il Chelsea proprio all'Allianz Arena.

Per raggiungere la finale, il Bayern dovrà prima battersi con l'Inter, che Robben descrive così: "Difendono molto bene, sono una classica squadra italiana che però sa rendersi estremamente pericolosa in attacco. Bisogna stare attenti, è lì che sta il pericolo. Nn mi aspetto molti gol. Saranno le piccole cose a decidere". Concetti che poi ribadisce in un'intervista al sito ufficiale del club bavarese: "Penso che il Bayern sia forte. I quarti di finale della Champions League saranno molto interessanti contro una squadra italiana che è particolarmente forte in difesa. È sempre difficile battere l'Inter. Ma le cose stanno andando bene anche in Bundesliga; sono sei punti avanti al Leverkusen. Certo, è facile dirlo dall'esterno, ma non vedo nessun altro campione oltre al Bayern. Se ce la farà coi nerazzurri? Vedremo, sarà un match molto serrato. Il Bayern potrebbe avere un leggero vantaggio, ma la difesa dell'avversaria è molto, molto forte. Sono un avversario molto pericoloso, anche in contropiede".