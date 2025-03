La rivoluzione prefigurata qualche giorno fa è ora realtà: la UEFA ha infatti annunciato tramite UC3, la joint venture creata insieme alla ECA, che l'agenzia Relevent si è aggiudicata un mandato globale per commercializzare e gestire la distribuzione dei diritti commerciali delle competizioni per club maschili UEFA per sei stagioni, dal 2027/28 al 2032/33. Detronizzata, dopo tre decenni, l'agenzia svizzera Team Marketing. "Durante questo processo, Relevent ha presentato una visione innovativa, dinamica e orientata al futuro per le competizioni per club maschili della UEFA. Grazie a una profonda conoscenza della UEFA, dell’ECA e dei suoi oltre 700 club membri, Relevent ha dimostrato una comprensione completa di come massimizzare il valore per tutti gli stakeholder, inclusi club, media, partner commerciali e tifosi, rispettando la ricca storia e le tradizioni delle competizioni", si legge nella nota.

Relevent, in base agli accordi raggiunti, creerà un’azienda dedicata esclusivamente allo sviluppo e alla commercializzazione delle competizioni per club maschili UEFA. Attraverso questa entità indipendente e mirata, Relevent fornirà a UC3 supporto strategico e commerciale nella promozione e vendita globale dei diritti commerciali, inclusi diritti tv, sponsorizzazioni e licenze, oltre alla gestione dei partner e dei relativi servizi per tutte le competizioni, comprese anche Youth League e Futsal Champions League, per i prossimi due cicli commerciali. Il processo di vendita per i cicli 2027-2033 dovrebbe partire entro l’estate del 2025. "Siamo onorati di collaborare con UC3 nella gestione dei diritti delle competizioni per club maschili UEFA a livello globale, che comprendono alcune delle proprietà più iconiche e storiche del mondo dello sport. Comprendiamo la storia e l’importanza di queste competizioni e siamo pronti a valorizzarne il potenziale di crescita per i tifosi e i partner commerciali in tutto il mondo", le parole di Danny Sillman, CEO e Co-fondatore di Relevent.