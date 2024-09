Riparte oggi l’appuntamento con la formazione sui temi dell’integrità sportiva, del betting e del match-fixing, dedicato ai calciatori delle prime squadre e delle formazioni Primavera, Under 18 e Under 17 dei club di Serie A. L’iniziativa, promossa dalla Lega Serie A, in collaborazione con Sportradar AG e l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, giunta ormai alla decima edizione, ha l`obiettivo di informare ed educare i calciatori professionisti e i giovani atleti su tematiche di fondamentale importanza per il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Durante il workshop, svolto in presenza presso i rispettivi Centri Sportivi dei Club, l`avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l`Italia di Sportradar AG, spiegherà a calciatori, staff tecnici e dirigenti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone la casistica nazionale e internazionale, i rischi e le conseguenze dal punto di vista sportivo, professionale e legale, comprese le modalità di adescamento da parte dei fixers. Verrà, inoltre, come sempre dedicata particolare attenzione al tema delle scommesse sportive (limiti, divieti e sanzioni).

"Spiegare attentamente a tutti gli atleti i rischi derivanti dalla ludopatia è una priorità di qualunque Lega professionistica. Per questo, da anni, forniamo alle Società di Serie A questo servizio di formazione insieme ai nostri partner - ha dichiarato l`Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Il corso viene svolto non solo per le prime squadre, ma anche per i calciatori delle categorie giovanili, perché i ragazzi sono teoricamente più vulnerabili. Così facendo garantiamo l`integrità delle nostre competizioni e accompagniamo la crescita dei nostri calciatori prima come uomini e poi come professionisti".

"Tra le novità di quest'anno ampio spazio sarà dedicato alla diffusione dell’Intelligenza Artificiale e alle nuove minacce e ai rischi connessi per Club e calciatori", ha sottolineato Marcello Presilla. "Sportradar opera sulla protezione degli atleti a 360° e per questo - tra le tematiche affrontate - abbiamo voluto inserire il concetto di 'SAFE SPORT'. Dev’essere un traguardo comune quello di tutelare i calciatori contro gli attacchi e le minacce che arrivano dai social, che finiscono per condizionare la vita degli atleti e spesso, purtroppo, anche quella delle loro famiglie. L`obiettivo è sostenerli con una tecnologia di altissimo livello per prevenire gli abusi, le minacce, gli insulti e le offese ai calciatori e ai loro familiari che arrivano quotidianamente dal mondo dei social network e dalla rete".

"L’Integrity Tour è un progetto di primaria importanza per illustrare ai calciatori professionisti della Serie A Enilive e dei settori giovanili i rischi legati alle scommesse e al match fixing – ha spiegato il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., Beniamino Quintieri -. Come banca per lo sviluppo sostenibile attraverso lo Sport e la Cultura crediamo fortemente in questi incontri formativi che hanno l’obiettivo di allenare le coscienze dei nostri atleti al fine di migliorare la credibilità dell’intero sistema Calcio che rappresenta la passione primaria per milioni di italiani. Per questo rinnoviamo ancora una volta la partnership con Lega Serie A e Sportradar: insieme per il nostro calcio, insieme contro gli illeciti sportivi”.

L’Integrity Tour prenderà il via oggi con la prima tappa presso il Centro Sportivo del Como 1907 e proseguirà nelle prossime settimane con incontri in tutte le città che ospitano squadre della Serie A Enilive 2024/2025, con l’obiettivo di sensibilizzare i protagonisti del massimo Campionato di calcio italiano sull’importanza della legalità nello sport.