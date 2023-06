L’approvazione delle modifiche alle NOIF, in vista dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione sul lavoro sportivo, e l’approvazione delle date per i campionati nazionali della prossima stagione sportiva (Serie A al via il 20 agosto 2023, ultima giornata il 26 maggio 2024) hanno caratterizzato la riunione odierna del Consiglio Federale, che ha visto anche la presentazione della Strategia di Sostenibilità FIGC 2030 e un punto sull’attività commerciale della FIGC nei primi sei mesi del 2023.

Il segretario generale Marco Brunelli ha presentato ai consiglieri l’intero impianto di modifiche delle NOIF che mira a recepire quanto stabilito con l’approvazione del Decreto sulla riforma dello Sport. Il lavoro svolto negli ultimi mesi, in sinergia con tutte le componenti, sui 48 articoli delle NOIF interessati dalla riforma consentirà all’intero mondo calcistico, in particolare quello dilettantistico, di iniziare la nuova stagione sportiva con regole certe e aggiornate. Il Consiglio ha dato delega al presidente federale, d’intesa con i presidenti delle componenti, per l’approvazione definitiva a valle dell’ultima riunione di rifinitura, meramente tecnica, sul testo definitivo, che si terrà mercoledì 28 giugno. "E' stato fatto un lavoro straordinario”, ha dichiarato al termine del Consiglio il presidente federale Gabriele Gravina sottolineando che "l'impatto con il nuovo contratto di lavoro sportivo ha comportato la modifica di 48 articoli delle NOIF, una cosa mai avvenuta nella storia".