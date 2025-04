Micah Richards, opinionista ed entertainer di CBS Sports Golazo!, ha pronosticato tempo addietro l'arrivo dell'Inter alla finale di Champions League. A distanza di giorni, l'ex giocatore di Manchester City e Fiorentina rilancia la sua idea: "Hanno qualità e un grande allenatore. Ma sanno mischiare perfettamente il gioco: non ho mai visto difensori attaccare in transizione come loro. Poi quando concedi un solo gol in tutta la Champions, questo ti dà le migliori possibilità di arrivare in fondo".

Secondo Richards, la forza dell'Inter è una: "Ci sono tante qualità individuali in questa competizione, ma loro lavorano bene come squadra. Per questo, secondo me arriveranno in finale".