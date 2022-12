Intervistato da Calciomercato.com, Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, racconta quali regali vorrebbe per il futuro da tifoso interista: "Ho due auspici generali: da una parte che possa volgere al meglio il campionato per l'Inter; dall'altra che il calcio non perda troppo la propria anima. La bellezza del calcio è che ci vuole tanto tanto cuore. Anche per citare una nostra canzone".