"Io ci credo, sono ottimista di natura". Franck Ribery non vuole arrendersi alla retrocessione della Salernitana. "Abbiamo bisogno di una vittoria e di un po’ di fortuna, che ultimamente è mancata. Ma stiamo lavorando bene come gruppo, tutti assieme, e mancano ancora tante partite. Abbiamo anche due gare in meno", dice l'attaccante in un'intervista a Tuttosport. Per lo scudetto, invece, la risposta è secca: "Vince il Milan".