Dopo le prime due partite giocate con la Nazionale italiana, con tanto di gol a Inghilterra e Malta, Mateo Retegui è tornato in Argentina. Ad aspettarlo diversi cronisti, tra cui quello di ESPN che gli ha chiesto di raccontare le emozioni vissute in azzurro: "E' stato qualcosa di unico, bellissimo - le parole dell'attaccante del Tigre -. Per me è stato motivo di orgoglio, sono molto felice e ora torno con molta energia per il club.