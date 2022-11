Dalle frequenze di TMW Radio , Francesco Repice , noto radiocronista Rai, ha parlato della 15esima giornata di Serie A che vedrà andare in scena il big match Juventus-Lazio: "Se poi vinci e sei secondo in classifica conta poco che nelle ultime produci poco. Ora mi diverto ad ascoltare i silenzi rumorosissimi degli odiatori di Allegri. Una volta recuperati dei calciatori importanti, come Mourinho, sarà nelle zone alte della classifica. Se rischi poco e sfrutti le situazioni i navanti, vai avanti e vinci. Sarri ha detto che la classifica adesso non conta nulla ed è vero. La Roma è a 4 punti dal secondo posto, sono tutti lì. C'è una variabile che incide ed è il Mondiale".

Ultimo turno e poi tutto un altro campionato: "Se la Juve vince, la Lazio perde punti, quindi Roma, Inter e Atalanta ne possono approfittare. Tra Juventus-Lazio e Atalanta-Inter se pareggiano perdono punti. C'è il Napoli che fa campionato a sé perché è più forte delle altre. Ha messo già un bel margine Spalletti, poi da gennaio in poi può gestirsela. Tutti con i preparatori atletici stanno studiando come tenere in forma i giocatori che non partono per il Mondiale. Per cui è tutto nuovo".