Ospite in collegamento con 'Supertele', programma in onda su DAZN, il cantante Francesco Renga ha parlato con una punta di delusione dell'Inter, sua squadra del cuore: "Stiamo vivendo momenti molto, molto difficili. Contro la Fiorentina abbiamo giocato primo tempo migliore delle ultime uscite - le sue parole -. Inzaghi? Fa quello che può, il problema della squadra è più ampio: ci sono più motivazioni per spiegare questo periodo negativo".