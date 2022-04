Intervistato dal canale ufficiale del Real Madrid, Realmadrid TV, l'attaccante brasiliano Rodrygo ha analizzato il percorso in Champions League fatto dai blancos, approdati alle semifinali contro il Manchester City dopo aver fatto fuori PSG e Chelsea: "È stato un cammino difficile, ma stiamo disputando una buona stagione. Abbiamo attraversato alcune difficoltà, ma abbiamo saputo soffrire e vinto tante partite. Nella fase a gironi abbiamo esordito contro l'Inter e io ho segnato il gol a San Siro. Sapevamo che ci saremmo qualificati come primi per quanto bene stavamo facendo le cose. È quello che è accaduto, poi sono arrivate gare difficili contro il PSG, il Chelsea e ora quelle che ci attendono".