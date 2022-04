Il Real Madrid è la seconda squadra ad accedere stasera alle semifinali di Champions League. Le merengues soffrono più del dovuto contro un Chelsea che, nonostante il ko per 3-1 all’andata, è andata vicinissimo all’impresa. I Blues riescono infatti a portarsi sul 3-0 grazie alle reti di Mount, Rudiger e Werner (da segnalare anche un gol annullato a Marcos Alonso), ma nel finale dei tempi regolamentari subiscono il gol di Rodrygo che rende necessari i tempi supplementari. Durante l’extra-time è il solito Benzema a firmare il gol del 2-3 per le merengues. Un gol che non evita la sconfitta, ma che è sufficiente a sancire il passaggio del turno.