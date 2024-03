Fabrizio Ravanelli entra nel dibattito su un confronto tra il Napoli dello scorso anno e l'Inter di oggi. "Le differenze con il Napoli dello scorso anno? Io preferivo i partenopei, che mi hanno entusiasmato - dice a TvPlay -. In Champions ha distrutto squadre come Ajax e Liverpool, ha giocato un calcio sempre molto offensivo. Questione di gusti, a me piaceva più il Napoli"

"Questa squadra - continua - con Kim e Spalletti ancora in panchina avrebbe potuto rivincere lo Scudetto. La maggioranza sceglie l’Inter, io preferisco di gran lunga gli azzurri. La squadra di Spalletti ha avuto uno strapotere pazzesco sia in campionato che in Champions: se fossero rimasti tutti con un paio di giocatori in più questa squadra avrebbe aperto un ciclo straordinario”.