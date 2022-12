"Ringrazio il Governo e il Parlamento per aver accolto un'istanza non solo del calcio professionistico, ma anche di tutto lo sport italiano - oltre che di tanti altri settori economico-imprenditoriali del Paese - trovando una soluzione ragionevole e proporzionata per assicurare il pagamento delle imposte sospese un anno fa a causa degli effetti prodotti dalla pandemia sulla liquidità". Così, in una nota, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, commentando la legge di bilancio che consente la rateizzazione del carico arretrato di tasse alle società di calcio.