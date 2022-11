Terminati i gironi delle Coppe europee edizione 2022-23, il ranking UEFA aggiornato presenta al comando il Manchester City, davanti al Bayern Monaco, l'unica squadra capace di incrementare il coefficiente con 21 punti grazie all'en plein di vittorie, e al Liverpool. Giù dal podio il Chelsea, con gli stessi punti dei Reds. Quinto il PSG, poi i campioni in carica del Real Madrid. La prima italiana in classifica, nonostante la retrocessione in Europa League, è la Juventus, che si piazza al nono posto. Stabile l'Inter, 14esima, un gradino sopra la Roma. Napoli 22esimo, Atalanta 28esima e Milan 36esimo.