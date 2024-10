Michelangelo Rampulla, intervistato da Sussidiario.net, ha parlato del derby d'Italia: "Sarà una bella partita tra due squadre molto forti come sono Inter e Juventus, una partita equilibrata, combattuta. Conceicao uomo in più della Juve? Conceiçao è molto forte, è un giocatore capace di andare in rete e di saltare anche l’uomo. Di fare gol bellissimi come è successo anche questa stagione. Sarà sicuramente un uomo in più della Juve con l’Inter".