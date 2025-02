Anche Federico Pastorello, agente di Ionut Radu, annuncia tramite il suo profilo Instagram l'ufficialità dell'acquisto da parte del Venezia di Ionut Radu, il portiere proveniente dall'Inter che lascia a titolo definitivo i nerazzurri per accasarsi alla corte di Eusebio Di Francesco. A lui spetterà il compito di prendere il posto in rosa dello sfortunato Filip Stankovic, colpito da un grave infortunio nel corso del match di Udine: un problema al tendine del ginocchio che potrebbe costare al giovane serbo un lungo stop.

Dal proprio profilo Instagram, Pastorello si congratula con Radu per l'accordo raggiunto e insieme lancia un auspicio per il suo assistito: "Tornerai a risplendere, come meriti".