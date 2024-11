Conquistare il primo trofeo della stagione a gennaio, un obiettivo che potrebbe mettere in discesa la stagione per Inter, Juventus, Milan e Atalanta, impegnate nella “Final Four” che assegna la Supercoppa Italiana a Riad il prossimo 6 gennaio. L’Inter, campione in carica, sfida in una semifinale tutta nerazzurra l’Atalanta, alla sua prima partecipazione assoluta: su Snai avanti gli uomini di Simone Inzaghi – vincenti anche in campionato – a 1,75 contro il 4,50 del colpo bergamasco. Nel mezzo, a 3,50, il segno «X». Più equilibrio invece nell’altra sfida tra Juventus e Milan, club che insieme hanno vinto ben 16 volte il trofeo. Avanti i bianconeri, offerti a 2,30, con i rossoneri dati a 3. Sale a 3,30 il pareggio che porterebbe i club direttamente ai calci di rigore.

Le quote delle due semifinali si ripercuotono anche sull’assegnazione della coppa. Per i betting analyst di Goldbet sarà derby d’Italia: in pole il bis dell’Inter, a 2,30, davanti alla Juventus proposta a 3,20, sale a 4,50 il Milan, con il primo trofeo dell’era Gasperini all’Atalanta fissato a 5,50 volte la posta.