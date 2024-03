Arrivano le quote di riguardo alla sfida di domani tra Atletico Madrid e Inter. La vittoria nerazzurra è data a 2,50 (Planetwin365) o 2,60 (888sport), la vittoria dei padroni di casa a tra 2,90 e 2,95, mentre il pari è il risultato ritenuto meno probabile a 3,20.

Per quel che riguarda il discorso qualificazione quota bassa per i nerazzurri a 1,25 contro 3,75 dell'Atletico Madrid. Non altissima anche la quota per l'Under 2,5 a 1,71, mentre l'Over 2,5 è a 2,10. Il gol di Lautaro Martinez è a 2,85, quello di Morata a 3,25.