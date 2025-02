Tempo di Coppa Italia per l'Inter, attesa dal quarto di finale con la Lazio che anticipano il big match scudetto di sabato al Maradona contro il Napoli. Inter-Lazio andrà in scena martedì 25 febbraio alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, su Canale 5. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/.