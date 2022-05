Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio, tre donne arbitro, e altrettante guardalinee, sono state selezionate nella lista di direttori di gara per Qatar 2022. In particolare, tra i 36 arbitri scelti dal Comitato arbitri della Fifa, presieduta da Pierluigi Collina, ci sono la francese Stephanie Frappart – già a Euro 2020 -, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita; tra i 69 assistenti ecco Neuza Back (Brasile), Karen Díaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (Usa). L’Italia è rappresentata da Daniele Orsato, dall’assistente Alessandro Giallatini, dagli addetti Var Massimiliano Irrati e Paolo Valeri.

"Questo conclude un lungo processo iniziato diversi anni fa con il dispiegamento di arbitri femminili nei tornei junior e senior maschili FIFA - ha commentato Pierluigi Collina -. In questo modo, sottolineiamo chiaramente che è la qualità che conta per noi e non il genere. Spero che in futuro, la selezione di arbitri femminili d’elite per importanti competizioni maschili sarà percepita come qualcosa di normale e non più sensazionale – sottolinea ancora Collina -. Meritano di essere alla Coppa del Mondo FIFA perché si esibiscono costantemente ad un livello davvero alto, e questo è il fattore piu’ importante per noi”.

La lista degli arbitri:

Abdulrahman Al Jassim (Qatar),

Ivan Barton (El Salvador),

Chris Beath (Australia),

Raphael Claus (Brasile),

Matthew Conger (Nuova Zelanda),

Ismail Elfath (USA),

Mario Escobar (Guatemala),

Alireza Faghani (Iran),

Stephanie Frappart (Franca),

Bakary Gassama (Gambia),

Mustapha Ghorbal (Algeria),

Victor Gomes (Sudafrica),

Istvan Kovacs (Romania),

Ning Ma (Cina),

Danny Makkelie (Olanda),

Szymon Marciniak (Polonia),