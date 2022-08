Anche Axel Disasi sembra allontanarsi dal Paris Saint-Germain. Il quotidiano francese L'Equipe aggiorna sulle voci che vogliono i campioni di Francia interessati al giovane difensore del Monaco, spiegando che Luis Campos, ds del PSG, è rimasto spiazzato dalla richiesta di 50 milioni di euro da parte del club del Principato. La volontà della società monegasca è corroborata anche dalle parole rilasciate allo stesso quotidiano dal ds Paul Mitchell: "Tutti hanno capito che non è facile portarci via i giocatori, che è molto costoso. Se vuoi prendere giocatori come Disasi o Aurelien Tchouaméni da un club ambizioso, c'è un prezzo alto da pagare. E noi siamo un club ambizioso", le sue dichiarazioni prima del match proprio contro i parigini.