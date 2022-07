La pista Milan Skriniar fatica a trovare lo sbocco definitivo per la conclusione e allora il Paris Saint-Germain comincia a guardare alle ipotesi alternative. Vista la differenza ancora persistente tra domanda dell'Inter e offerta dei transalpini, secondo Sky Sport il PSG monitora la situazione di Jules Koundé, difensore centrale del Siviglia. La priorità della squadra di Christophe Galtier rimane comunque lo slovacco, e non è da escludere che questo sondaggio valga più come tentativo di mettere pressione all'Inter in vista di un nuovo round di trattative.