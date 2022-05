Ultima chiamata per scudetto e salvezza: i nerazzurri non possono più sbagliare, stesso discorso per i rossoblù: Cagliari-Inter sarà una partita che mette in palio tantissimo, un duello a nervi tesi dove ad avere la meglio sarà la squadra che saprà gestire meglio la pressione.

I sardi hanno infatti disperato bisogno di punti per scacciare l’incubo di una retrocessione in Serie B, ma i meneghini sono a loro volta in difficoltà, visto che i risultati del Milan continuano a tenere l’Inter dietro in classifica a sole 2 giornate dalla fine.

In ogni caso, niente è perduto, poiché una vittoria in terra sarda potrebbe rilanciare le loro ambizioni e portarli alla conquista della tanto desiderata seconda stella.

PAREGGIO CAGLIARI ALL’ULTIMO RESPIRO, INTER IN UN BUON MOMENTO

Analizzando prima l’avversario, la squadra presa in mano da Alessandro Agostini (ex giocatore del Cagliari) ha subito reagito con un pareggio davvero molto importante in quel di Salerno.

Spesso il cambio allenatore vuol avere l’effetto di dare una scossa all’ambiente e ai giocatori, e così è stato.

Essendo subentrato da pochissimo, è difficile dare una lettura tattica alla squadra cagliaritana sotto la guida del nuovo tecnico; in ogni caso, nell’unico match disputato i rossoblù sono scesi in campo con un 3-5-2 compatto e molto denso in mediana.

I giocatori da tener d’occhio qui sono quelli più esperti, ossia Joao Pedro e Leonardo Pavoletti, uomini profondamente legati alla terra sarda e che sanno come far gol pesanti.