Inter e Milano hanno ricevuto il XXVI premio Braille, assegnato dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. La cerimonia si è svolta ieri sera al Teatro alla Scala di Milano: il riconoscimento è stato ritirato dai rappresentanti delle due squadre per il progetto "San Siro per tutti" che ha reso lo stadio accessibile ai non vedenti grazie a un servizio di assistenza dedicato che - viene spiegato - accompagna i tifosi con disabilità in un settore esclusivo a bordo campo; i non vedenti beneficiano inoltre di una speciale radiocronaca curata da giornalisti della tribuna stampa. La radiocronaca può essere fruita anche da casa tramite home device.

A ritirare il premio per l'Inter è l'AD Alessandro Antonello, che ha dichiarato: "È un grande onore per il nostro Club ricevere il Premio Louis Braille, una testimonianza dell’impegno dell’Inter verso tutti i nostri tifosi, nessuno escluso. Il progetto ‘San Siro per tutti’, che portiamo avanti dal 2019, è un piccolo passo per rendere la nostra casa un posto accogliente per ognuno dei nostri supporter, un obiettivo che perseguiamo con grande ambizione. Siamo molto felici di aver potuto restituire anche solo una piccola parte della passione e del calore che riceviamo alla nostra città e alla comunità dei nostri fans. Questo riconoscimento ci sprona a fare di più e meglio per poter offrire anche e soprattutto ai nostri tifosi con disabilità un’esperienza emozionante e coinvolgente”.