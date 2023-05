Si è chiusa l’indagine della Procura federale sulle dichiarazioni rilasciate da José Mourinho nel post-partita di Monza-Roma, dove l’allenatore ha definito l’arbitro Daniele Chiffi come "il più scarso mai incontrato in carriera". Secondo quanto riporta l’agenza ANSA, l’accusa rivolta allo Special One è di aver espresso "giudizi lesivi dell’arbitro Chiffi e del movimento arbitrale".

L’avviso di conclusione delle indagini, che parla di violazione degli articoli 4.1 e 23.1 del codice di giustizia sportiva, è già stato notificato allo stesso allenatore e alla Roma per responsabilità oggettiva dalla procura federale, guidata da Giuseppe Chinè.