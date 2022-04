Davanti al Tribunale federale presieduto da Carlo Sica, oggi parlano le difese di Juventus , Napoli, Genoa e Samp, ancora collegate in videoconferenza, nel secondo giorno di audizioni nel processo plusvalenze . Poco dopo le 11, si legge su Gazzetta.it, è toccato ai legali dei bianconeri, chiamati a difendere non solo il club, per cui il procuratore Chinè ha chiesto un’ammenda da 800 mila euro, ma anche e soprattutto i dirigenti, dal presidente Andrea Agnelli (chiesti 12 mesi di inibizione) a Federico Cherubini (6 mesi e 20 giorni) fino a Pavel Nedved , Maurizio Arrivabene e molti dei membri del CdA (8 mesi). Senza dimenticare Fabio Paratici: per lui, firmatario di 32 contratti contestati nell'inchiesta, è stata infatti chiesta la sanzione più alta di tutto il processo, 16 mesi e 10 giorni.

L'impianto difensivo della Vecchia Signora, al pari di quello delle altre società, si è concentrato sulla messa in discussione del modello con cui la Procura ha ridefinito il valore dei giocatori fissando un 'prezzo giusto' di mercato su cui poi è stata calcolata la plusvalenza fittizia. Gli avvocati del club bianconero - scrivono i colleghi della rosea - hanno portato all’attenzione del Tribunale alcuni elementi che mettono in discussione la credibilità dei dati del sito tedesco, in particolare tirando fuori un’intervista che Martin Freudl, uomo che da solo si occupa di tutta la Bundesliga per TM, rilasciò al portale olandese "Follow the Money", spiegando il metodo per ottenere il valore dei calciatori: "Passo una parte del mio tempo libero a casa sul mio computer e poi l'industria del calcio prende sul serio queste mie valutazioni È irreale, io sono un assistente sociale, faccio queste cose per Transfermarkt pe per divertimento, mentre l'industria del calcio muove milioni. Il contrasto è folle", le sue parole.

"Non c'è dunque un algoritmo e anche quest'aspetto potrebbe minare l'inedita impalcatura con cui la Procura vuole colpire un sistema - quello delle plusvalenze gonfiate - finora apparso inattaccabile", la chiosa dell'articolo.