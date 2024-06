Il 'Decreto sport' incassa il primo ok in commissione. L'approvazione dell'emendamento, firmato dal rappresentante di Forza Italia Giorgio Mulé, si tradurrebbe con il via libera all’autonomia della Lega Serie A nei confronti della FIGC, replicando il modello della Premier League in Inghilterra.

La proposta emendativa, spiega il parlamentare all'ANSA, ha ricevuto l’ammissibilità della commissione "e ora è in attesa del parere del governo". Mulé aggiunge poi che si tratta di "un intervento finalizzato al riconoscimento del ruolo e del peso che hanno le Leghe sportive professionistiche oggi sono sottorappresentate, come la Lega A, rispetto a quello che esprimono e versano".