Il 'Premio Gentleman' per il gol dell'anno dell'Inter 2021-22 va a Lautaro Martinez per la perla di Anfield contro il Liverpool: "Ringrazio chi mi ha votato, spero di contiuare così e ricevere di più. Un forte abbraccio a tutti e forza Inter", ha detto il Toro in collegamento con Sportmediaset mentre teneva in mano il trofeo.