Non si ferma mai la Premier League, nonostante i petrodollari sauditi. A una settimana dalla fine del mercato estivo, la massima lega del calcio inglese regna ancora in Europa a livello di spese: 1,95 miliardi di sterline (pari a 2,3 miliardi di euro) investite sul mercato: superate così le cifre della finestra estiva di mercato del 2022, quando le società avevano acquistati giocatori per 1,92 miliardi di sterline. L'analisi dello Sports Business Group di Deloitte, ripresa da Calcio e Finanza.