L'ex dirigente del Parma Antonello Preiti si è soffermato ancora sul caso Acerbi a Sportitalia: "L’unica cosa che posso dire è che magari Juan Jesus ha interpretato male. Poi prove non ce ne sono, ma non aveva senso che potesse dire cose false. Così come lo stesso Acerbi. Dispiace, perché onestamente è un ragazzo del quale si conoscono la carriera e le problematiche. È stato sempre un professionista corretto, dargli del razzista dispiace. Poi non è giusto condannare delle persone senza prove".