Cesare Prandelli ha inquadrato la lotta scudetto ai microfoni de Il Mattino. Fuga di qualche squadra? "No, sono in quattro e stanno più o meno tutte là. Compresa la Juventus". Un'aggiunta sul Napoli: "Da fuori, era chiaro che il Napoli di Luciano non era solo una corazzata sotto il profilo della tecnica e della tattica: c'era una simbiosi straordinaria, la solidità era nella testa e nel clima che si era creato".