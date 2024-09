Cesare Prandelli ha parlato quest'oggi ai microfoni di TuttoSport, rispondendo alle domande dei colleghi tra proiezioni sullo Scudetto e non solo. Di seguito un estratto:

L'Inter resta la favorita? Chi vede come possibile competitor numero uno tra Juventus, Milan, Napoli o altre?

"L'Inter rimane la favorita e anche con un certo margine. Intrigante l'idea nuova della Juventus. Thiago Motta è uno degli allenatori più bravi, capaci e completi in circolazione. E' forse l'unico giovane non rigido sullo sviluppo del gioco, lavora sui principi e sugli spazi da occupare, ma senza diktat. La società Juventus ha avuto il coraggio di cambiare tutto quello che andava cambiato, con giocatori giovani e un allenatore con idee molto chiare".

Mario Balotelli avrebbe potuto essere il vero, grande centravanti dell'Italia per almeno 10-12 anni...

"Su di lui ho parlato talmente tanto che avrei potuto scrivere due libri. Gli ho voluto e gli voglio sempre tanto bene. Era un giocatore di talento, dai grandi colpi, riconosciuto da tutti. Poi però la continuità è un'altra cosa".