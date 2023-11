"Per condizione e rendimento, vedo l’Inter - in questo momento - davanti alle altre". Questo il pensiero espresso da Cesare Prandelli riguardo la lotta scudetto che vede coinvolte anche Juventus, Milan e Napoli. Secondo l'ex ct è "logico pensare che anche il Milan possa recuperare terreno - le parole a MilanNews.it -. Tuttavia, ora come ora, una partita come Juventus-Inter è più decisiva e determinante per il prosieguo della stagione dei bianconeri rispetto che per quella dei nerazzurri".