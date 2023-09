"Non so chi vincerà lo scudetto, mi auguro ci sia una lotta fino alla fine. Ci sono le solite in corsa: Milan, Inter, Juve e Napoli, poi io vedo molto bene la Lazio, che ha una solidità di gioco interessante. Il discorso di Pioli sulle Coppe che tolgono punti? Si fa di tutto per qualificarsi, poi... La Juve deve dare più continuità di gioco, le potenzialità davanti ci sono, non tanti hanno due come Chiesa e Vlahovic". Così Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale italiana, parlando sulle frequenze di Radio Deejay, durante la trasmissione 'Deejay Football Club'.

Tu ti sei assunto le tue responsabilità dimettendoti dopo Brasile 2014.

"Ho grande rispetto di quello che fanno gli altri, è questione di educazione. Mio padre mi ha fatto capire che nella vita sono importanti i valori e i principi. A Coverciano ti dicono: 'mai dare le dimissioni'. Io ho discusso con i docenti su questo tema, è facile dare la colpa agli altri".